Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика (18-0, 13 КО), рассказал о работе в последнем тренировочном лагере украинца.

Башир в интервью изданию Fightnews признался, что был не очень счастлив во время последнего тренировочного лагеря с украинцем.

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Он еще до его окончания понял, что не сможет продолжать сотрудничество с нашим соотечественником. Вместе с американцем Усик стал чемпионом мира в крузервейте, но в 2017-м объявил о расставании с тренером.

Мне было бы очень сложно вернуться к той ситуации, в которой я оказался. В нашем последнем тренировочном лагере я был не очень счастлив. Для меня это был ад. Мы проводили первую защиту титула против Табисо Мчуну, и на протяжении всего лагеря я чувствовал, что атмосфера не была хорошей.



Я спросил у Усика: "Что-то не так?", он ответил: "Нет". Можно что-то сказать, но действия сильно расходились со словами. Я тогда пришел к выводу, что если он и не откажется от моих услуг, я уйду сам, поскольку не могу работать таким образом,

– сказал Али Башир.

Когда следующий бой Усика

Украинский боксер должен вернуться в 2021 году. Усик – обязательный претендент на титул WBO Джошуа. Однако Энтони стремится сперва встретиться с Тайсоном Фьюри.

Следовательно, Усик может либо драться за вакантный пояс с Джо Джойсом или Джозефом Паркером, либо провести промежуточный бой. Среди потенциальных соперников для промежуточного боя – Деонтей Уайлдер.