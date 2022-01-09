Форман: Кожна людина матиме проблеми з Усиком

Ексчемпіон світу за версією WBA вражений не тільки боксом Тайсона Ф'юрі, але й тим, як британець поводиться за межами рингу.

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41-річний Форман вважає, що бій Усик – Ф'юрі це те, чого чекають всі фанати боксу. Ізраїльський боксер переконаний, що Усик переможе Ентоні Джошуа в реванші, після чого створить проблеми й Ф'юрі.

Мені цікаво побачити бій Ф'юрі – Усик. Мені здається, у нього будуть проблеми з українцем. Кожна людина матиме проблеми з Усиком. Я навіть не думав, але мені хочеться подивитись на цей бій. Я із задоволенням заплачу за pay-per-view. Мені здається, Усик пройде Ентоні Джошуа, і потім, думаю, це буде єдиний бій, на який чекатимуть усі фанати боксу,

– резюмував Форман.

Яка ситуація у важкій вазі