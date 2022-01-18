Были мысли о завершении карьеры, – Ястремская рассказала о сложном периоде в жизни

Украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что у нее возникали мысли о завершении карьеры. Однако спортсменка пытается справиться с ситуацией.

Ястремская: Я буду пользоваться возможностями

Украинка завершила выступления на открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. В стартовом поединке украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США.

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В конце третьего сета украинка решила сняться, во время партии она обращалась за помощью к физио.

Спортсменка настроена оптимистично по поводу своих дальнейших выступлений.

"Безусловно, рейтинг, очки и их защита - все это тоже сказалось на мне. Слишком много думала об этом. Буду проходить этот путь снова, чтобы вернуться туда, где я была. Буду играть там, куда буду попадать. У всех людей бывают падения. Я буду пользоваться возможностями, которые у меня будут", – сказала теннисистка.

По словам Ястремской, после вынужденной паузы отец отошел в сторону от тенниса. Для Даяны его поддержка крайне важна, ведь он ей помогает в спорте с самого детства.

В проблемных отношениях с отцом спортсменка винит себя. Она уверяет, что всегда была "проблемной дочерью".

Откровенно говоря, были мысли завершить это все, но я не хочу верить в это, не хочу верить в то, что пишут разные люди в соцсетях, что я должна закончить. Нет, я должна справиться с этой ситуацией,

– подчеркнула Ястремская.

В заключение Даяна добавила, что не пытается себя сравнивать с другими теннисистками. Также она надеется, что сможет вернуть свои утраченные позиции.

"Хочу научиться вне зависимости от всего, что происходит, выходить на корт и профессионально держать свой уровень игры. Не важно, проигрываю я или выигрываю, чувствую я игру или не чувствую. Папа мне как-то сказал: "Чемпион - он всегда чемпион. Нет никаких оправданий. Нужно всегда стремиться к лучшему, от души", – отметила Даяна.

Отстранение Ястремской