Ястремська : Я користуватимуся можливостями

Українка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії в одиночному розряді. У стартовому поєдинку українка у трьох партіях програла Медісон Бренгл із США.

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Наприкінці третього сету українка вирішила знятися, під час партії вона зверталася за допомогою до фізіо.

Спортсменка налаштована оптимістично щодо своїх подальших виступів.

"Безумовно, рейтинг, очки та їхній захист – все це теж позначилося на мені. Занадто багато думала про це. Проходитиму цей шлях знову, щоб повернутися туди, де я була. Гратиму там, куди потраплятиму. Усі люди мають падіння. Я користуватимуся можливостями, які у мене будуть", – сказала тенісистка.

За словами Ястремської, після вимушеної паузи її батько відійшов у бік від тенісу. Для Даяни його підтримка є вкрай важливою, адже він їй допомагає у спорті з самого дитинства.

У проблемних стосунках із батьком спортсменка звинувачує себе. Вона запевняє, що завжди була "проблемною донькою".

Відверто кажучи, були думки завершити все це, але я не хочу вірити в це, не хочу вірити в те, що пишуть різні люди в соцмережах, що я повинна закінчити. Ні, я маю впоратися з цією ситуацією,

– наголосила Ястремська.

Наостанок Даяна додала, що не намагається себе порівнювати з іншими тенісистками. Також вона сподівається, що зможе повернути свої втрачені позиції.

"Хочу навчитися незалежно від усього, що відбувається, виходити на корт та професійно тримати свій рівень гри. Не важливо, чи програю я, чи виграю, чи відчуваю я, чи не відчуваю. Тато мені якось сказав: "Чемпіон – він завжди чемпіон. Немає жодних виправдань. Потрібно завжди прагнути кращого, від душі", – зазначила Даяна.

Відсторонення Ястремської