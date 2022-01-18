Ястремская: Я буду пользоваться возможностями
Украинка завершила выступления на открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. В стартовом поединке украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США.
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В конце третьего сета украинка решила сняться, во время партии она обращалась за помощью к физио.
Спортсменка настроена оптимистично по поводу своих дальнейших выступлений.
"Безусловно, рейтинг, очки и их защита - все это тоже сказалось на мне. Слишком много думала об этом. Буду проходить этот путь снова, чтобы вернуться туда, где я была. Буду играть там, куда буду попадать. У всех людей бывают падения. Я буду пользоваться возможностями, которые у меня будут", – сказала теннисистка.
По словам Ястремской, после вынужденной паузы отец отошел в сторону от тенниса. Для Даяны его поддержка крайне важна, ведь он ей помогает в спорте с самого детства.
В проблемных отношениях с отцом спортсменка винит себя. Она уверяет, что всегда была "проблемной дочерью".
Откровенно говоря, были мысли завершить это все, но я не хочу верить в это, не хочу верить в то, что пишут разные люди в соцсетях, что я должна закончить. Нет, я должна справиться с этой ситуацией,
– подчеркнула Ястремская.
В заключение Даяна добавила, что не пытается себя сравнивать с другими теннисистками. Также она надеется, что сможет вернуть свои утраченные позиции.
"Хочу научиться вне зависимости от всего, что происходит, выходить на корт и профессионально держать свой уровень игры. Не важно, проигрываю я или выигрываю, чувствую я игру или не чувствую. Папа мне как-то сказал: "Чемпион - он всегда чемпион. Нет никаких оправданий. Нужно всегда стремиться к лучшему, от души", – отметила Даяна.
Отстранение Ястремской
- В начале 2021 года украинская теннисистка отметилась неприятным допинг-скандалом.
- Международная федерация тенниса ITF с 7 января 2021 года временно отстранила от соревнований Даяну Ястремскую. В ее допинг-пробах был обнаружен метаболит местеролона.
- В декабре 2020 года ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позже ястремская прошла тест на полиграфе, по итогам которого стало известно, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг.
- Вещество попало в его организм в результате физического контакта 23-24 ноября 2020 года, поскольку препарат принимал бойфренд спортсменки, а об этом ничего не знала.
- Даяна не опускала руки и несколько раз подавала апелляции, но CAS не удовлетворил ни одной.
- В июне с Ястремской сняли дисквалификацию. Следствие установило, что допинг попал в организм теннисистки из-за халатности.