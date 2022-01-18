Костюк: прошлый сезон я провела с болью

Украинка победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии. В стартовом поединке украинка переиграла Диану Парри из Франции, которая получила wild-card от организаторов.

Читайте также Костюк вслед за Свитолиной эффектно пробилась во второй круг Australian Open

По словам Костюк, для нее это был полезный старт. Несмотря на затяжные геймы она чувствовала свое превосходство.

Мне показалось, что я уже "добила" ее по скорости и Парри сломалась. Но я потеряла подачу. Рада, что смогла вернуться и выиграть в двух сетах,

– подчеркнула теннисистка.

Украинка убеждена, что в дальнейших матчах игра для нее будет проще.

"Я не очень хорошо чувствовала сегодня подачу, на тренировках я подаю лучше, но тренировка это все-таки тренировка", – уверяет Костюк.

Марта рассказала, как она провела межсезонье. Теннисистка призналась, что имела серьезные проблемы со здоровьем.

"Должна признаться – весь прошлый сезон я провела с болью, целый год у меня была просто невыносимая боль. Я меняла движение подачи 1,5 года и вот несколько месяцев я подаю одним движением. В матче с Кори Гауфф на прошлой неделе меня беспокоило плечо, но не так сильно, как раньше. Гауфф, в свою очередь, подавала прекрасно", – сказала спортсменка.

Достойно внимания Костюк с яркой победы стартовала на турнире в Аделаиде

Марта рассказала, что во время межсезонья она тренировалась с итальянским специалистом Андреа Волпини. Он является одним из тренеров в академии Риккардо Пьятти. Итальянец также сотрудничает с Янником Синнером.

"В конце прошлого года я искала себе тренера. Мы ни с кем не договорились ни об условиях, ни общения у нас не сложилось. Мне не хотелось бы, чтобы с самого начала были притирки. Так что почти всю предсезонку я провела с Волпини. Он со мной периодически будет ездить на турниры, мы еще составляем график. У него есть еще работа в академии", – добавила теннисистка.

К слову. Во втором раунде Australian Open Костюк сыграет с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Игра состоится в ночь на 19 января.