Гол за дубль

Польська Легія провела контрольний спаринг проти дублюючого складу, за який виступає Назарій Русин. Туди нападник був переведений через неналежну для футболіста поведінку. Українець відзначився голом у зустрічі.

Цікаво Русин заявив, що не хоче грати за дубль, – у Легії шоковані бойкотом форварда Динамо

Поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2. А нападник Динамо відзначився результативним ударом на 45-й хвилині. Український футболіст відгукнувся на простріл з флангу та забив вже у порожні ворота головної команди Легії. Його гол поставив крапку у зустрічі.

Форвард перейшов на правах оренди з Динамо у польський клуб до кінця цього сезону. Назарій поїхав у Польщу за ігровою практикою, але стосунки між Легією та Русин зі старту не склались.

Тренерський штаб дозволив футболісту підтримувати форму у дублі, щоб бути готовим до повних поєдинків. "Динамівець" заявив, що не хоче грати за другу команду . Русин боїться отримати травму на полях, де грає дубль Легії. Такий вчинок гравця було розцінено як бойкот. Тому українця перевели у дубль . Тепер футболіст змушений задовільнятись лише виступами за Легію-2.

У цьому сезоні Русин відіграв у футболці Легії лише 2 матчі, у яких не відзначився результативними діями.

Легія – Легія-2 відеоогляд (гол Русина з 3:50)