Объяснение тренера

Главный наставник Легии Чеслав Михневич расставил все точки над "и". Он считает, что такое поведение Назария Русина является ошибкой из-за его молодости.

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Русин пропустил подготовку к сезону и контрольные матчи, поэтому нападающему нужно было бороться за место в составе через работу на тренировках. Также в Легии играет один из лучших форвардов Экстраклассы Томаш Пекгарт, который наколотил уже 21 гол в чемпионате. Такая результативность конкурента создает еще большие трудности украинцу.

Тренерский штаб позволил Русину поддерживать форму в дубле, чтобы быть готовым к полным поединкам. Однако по словам Михневича, "динамовец" заявил, что не хочет играть за вторую команду.

Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на две недели, чтобы он подумал – хочет он играть за Легию или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше,

– признался тренер.

Такой поступок украинского нападающего тренерский штаб воспринял как бойкот. Теперь футболист вынужден довольствоваться лишь выступлениями за Легию-2: "Он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30 – 40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего мы не знаем".