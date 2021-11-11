Будет сложная игра, поэтому я буду болеть, – Шевченко поддержит Украину в матче с боснийцами

Андрей Шевченко 10 ноября был официально представлен в качестве нового главного тренера Дженоа. Украинский наставник не забыл и о сборной Украины, которую покинул после Евро-2020.

"Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть"

Андрей Шевченко на презентации рассказал о будущих планах во главе тренерского мостика итальянского Дженоа. В беседе наставник не забыл упомянуть о сборной Украины, которую 16 ноября ждет ключевой матч отбора чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

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45-летний специалист пожелал украинским футболистам удачи и победы. Шевченко отметил, что многие болельщики из Украины будут пристально следить за его работой у руля "грифонов". Андрей Николаевич добавил, что будет поддерживать "сине-желтых" в этом сложном матче.

Я хочу передать привет всем футболистам национальной сборной и тренерам. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большое поздравление. Знаю, что многие фанаты будут меня поддерживать. Еще раз – самая важная игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть,

– рассказал Шевченко.

Шевченко работал в сборной Украины с 2016 – 2021 годы. Наставнику удалось вывести "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020. После этого турнира покинул национальную команду.

Важный поединок Украины

16 ноября подопечные Александра Петракова сыграют свой последний матч в отборе чемпионата мира-2022. Матч состоится в Боснии и Герцеговине. Именно по итогам этого поединка состоится распределение команд в группе D в борьбе за путевку на чемпионат мира. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Перед решающим матчем "сине-желтые" идут вторыми в таблице, имея в своем активе 9 очков. Только на один и два балла имеют меньше финны и боснийцы соответственно.

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