Йовичевич: Увидим, что сделает руководство

Главный тренер дончан Игорь Йовичевич прокомментировал возможный приход в команду Марианна Шведа, с которым хорват уже работал во львовских Карпатах. Наставник не возразил трансферу правого вингера.

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Всё зависит от руководства донецкого клуба.

Марьян Швед? Его характеристики помогут нам. Он быстрый, мощный, неудобный вингер играл за сборную Украины. Он не показал себя на максимальном уровне в последние годы. Увидим, что сделает руководство,

– рассказал тренер "горняков".

Йовичевич анонсировал усиление опорной позиции, которую закрывает только капитан Тарас Степаненко. Также хорват заверил, что команде следует усилить позицию форварда. Ведь Лассина Траоре пока не готова после тяжелой травмы.

В то же время журналист Игорь Бурбас заверил, что Шведа не будет в Шахтере, а его бойкот в бельгийском Мехелене был поспешным. По словам представителя СМИ, дончане не могут договориться с бельгийцами о финансовой части контракта, ведь во время войны донецкий клуб не слишком разбрасывается деньгами.

Напомним, что Швед пропустил последний поединок Мехелена в чемпионате Бельгии. Марьян не хочет играть за бельгийцев, ведь был уверен в своем переезде в Украину.

К слову. Контракт Шведа с Мехеленом рассчитан до конца июня 2024 года. Поэтому Шахтеру придется заплатить за трансфер Марьяна.

Главный тренер бельгийского клуба Данни Бейс прокомментировал такое поведение украинца. Он заявил, что не будет держать в своей команде игрока, не желающего выступать за Мехелен.

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