Йовічевіч: Побачимо, що зробить керівництво

Головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч прокоментував можливий прихід у команду Мар'яна Шведа, з яким хорват вже працював у львівських Карпатах. Наставник не заперечив трансферу правого вінгера.

До теми Швед бойкотує матчі Мехелена: українець близький до переходу у Шахтар

Все залежить від керівництва донецького клубу.

Мар'ян Швед? Його характеристики допоможуть нам. Він швидкий, потужний, незручний вінгер, грав за збірну України. Він не показав себе на максимальному рівні останніми роками. Побачимо, що зробить керівництво,

– розповів тренер "гірників".

Йовічевіч анонсував підсилення опорної позиції, яку закриває лише капітан Тарас Степаненко. Також хорват запевнив, що команді потрібно підсилити позицію форварда. Адже Лассіна Траоре наразі неготовий після важкої травми.

Натомість журналіст Ігор Бурбас запевнив, що Шведа не буде у Шахтарі, а його бойкот у бельгійському Мехелені був поспішним. За словами представника ЗМІ, донеччани не можуть домовитись із бельгійцями щодо фінансової частини контракту, адже у час війни донецький клуб не надто розкидується грошима.

Нагадаємо, що Швед пропустив останній поєдинок Мехелена у чемпіонаті Бельгії. Мар'ян не хоче грати за бельгійців, адже був впевнений у своєму переїзд в Україну.

До слова. Контракт Шведа з Мехеленом розрахований до кінця червня 2024 року. Тому Шахтарю доведеться заплатити за трансфер Мар'яна.

Головний тренер бельгійського клубу Данні Бьойс прокоментував таку поведінку українця. Він заявив, що не буде тримати у своїй команді гравця, який не хоче виступати за Мехелен.

Шведа вже давно сватають у Шахтар