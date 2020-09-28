Василий Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса 17-го октября может потерять звание франчайзингового чемпиона по версии WBC. Звание, которое Ломаченко получил в октябре, будет на кону боя с Лопесом.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что победитель боя между Ломаченко и Лопесом получит статус франчайзингового чемпиона. Об этом сообщает Fightnews.info.

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Каждое правило нужно адаптировать

Статус франчайзингового чемпиона носит только Сауль Альварес и Василий Ломаченко. В WBC заявляли, что этот статус не передается. Однако во Всемирном боксерском совете решили адаптировать правило в современных условиях.

В этой ситуации мы получили запрос от команды Лопеса и одобрили его, так что победитель его боя с Ломаченко будет франчайзинговым чемпионом WBC в легком весе,

– сказал Сулейман.

Президент WBC сказал, что Ломаченко потеряет статус франчайзингового чемпиона, если проиграет Лопесу.

Что такое франчайзинговый чемпион? Статус предоставляет WBC. Статус позволяет избегать обязательных поединков, а формально пояс чемпиона достается другому боксеру. Ломаченко в 2019 году выиграл пояс WBC, но титул оказался у Девина Хейни.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Боксеры подписали контракт. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.