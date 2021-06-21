Будет горячо: Накатани прибыл в США на бой с Ломаченко

Следующим соперником Василия Ломаченко будет Масайоши Накатани. Японец уже прилетел в Лас-Вегас, где состоится поединок.
Соперник Ломаченко уже в США
Японский боксер уже обустраивается в США и адаптируется к условиям климата Лас-Вегаса. Масайоши Накатани отметил, что карантинные ограничения не такие жесткие, как были во время предыдущего его прилета.
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В Лас-Вегасе гораздо теплее, чем я ожидал. Но к такому климату я могу легко адаптироваться. В прошлый раз мне не разрешали покидать отель, поскольку мы находились в пузырьке. Но сейчас карантинные ограничения не такие строгие и я думаю, что смогу провести здесь время без лишнего стресса перед взвешиванием и поединком,
– сказал Масайоши.
Ломаченко – Накатани: главное о бое
- В начале мая 2021 года промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Следующий соперник украинца имеет в своем пассиве поражение от Теофимо Лопеса. Американец нанес болезненное поражение и Василию Ломаченко. 23-летний боксер забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Бой состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада, (США).
- Поединок между Ломаченко и Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть противостояние воочию.
- Свою подготовку украинец проводил на побережье Тихого океана. Интересно, что во время своей работы Ломаченко отличился скандальной выходкой. Боксер из Украины решился поднять флаг родного Белгород-Днестровского на американской земле. Такой поступок вызвал много негативных отзывов от местных жителей.