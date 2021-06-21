Будет горячо: Накатани прибыл в США на бой с Ломаченко

Следующим соперником Василия Ломаченко будет Масайоши Накатани. Японец уже прилетел в Лас-Вегас, где состоится поединок.

Соперник Ломаченко уже в США

Японский боксер уже обустраивается в США и адаптируется к условиям климата Лас-Вегаса. Масайоши Накатани отметил, что карантинные ограничения не такие жесткие, как были во время предыдущего его прилета.

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В Лас-Вегасе гораздо теплее, чем я ожидал. Но к такому климату я могу легко адаптироваться. В прошлый раз мне не разрешали покидать отель, поскольку мы находились в пузырьке. Но сейчас карантинные ограничения не такие строгие и я думаю, что смогу провести здесь время без лишнего стресса перед взвешиванием и поединком,

– сказал Масайоши.

Ломаченко – Накатани: главное о бое