Он выполнен в стиле "Матрицы".
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Ломаченко – Накатани: проморолик
Ломаченко – Накатани: что известно о бое
- В мае поединок между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани подтвердила промоутерская компания Top Rank. Там обнародовали огненный проморолик боя.
- Будущий соперник украинца имеет в своем активе лишь одно поражение. Его обидчиком стал Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко.
- Украинский спортсмен вылетел в США 10 мая и начал подготовку к поединку. Он активно занимался на побережье Тихого океана.