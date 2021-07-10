Брутальный МакГрегор угрожал сломать нос журналисту перед боем с Порье

Конор МакГрегор не перестает удивлять своим эпатажным поведением. Ирландский боец отличился грубым поведением на пресс-конференции, в которой едва не досталось одному из журналистов.

Жуткие угрозы от Конора

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 264 сойдутся Конор МакГрегор и Дастин Порье. Ирландец в очередной раз неприятно удивил своим поведением.

Стоит увидеть Помахали кулаками: взвешивание перед огненным боем МакГрегор – Порье – видео

Эпатажный боец ​​жестко отреагировал на вопрос одного из журналистов на традиционной пресс-конференции накануне поединка.

Когда работник СМИ сказал, что экс-чемпион UFC выиграл всего один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом США, то обозвал журналиста и забросал его угрозами.

Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Маленькая крыса! Кто-нибудь, втяните ему. Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты – мелкая вонючка!

– сказал Конор.

МакГрегор уже отметился своим поведением. На дуэли взглядов ирландец хотел спровоцировать столкновение. Конор в грубом стиле вышел на дуэль взглядов и сразу стал в стойку перед Дастином Порье.

МакГрегор и Порье уже в третий раз подерутся между собой. В активе обоих по одной победе. В последнем поединке, который состоялся в январе 2021 года, Дастин нокаутировал ирландца во втором раунде. После того поединка врачи запретили Конору 180 дней проводить поединки.

Боец из Ирландии забрасывал американца оскорблениями, но они не вызвали никакой реакции у Порье. Тогда МакГрегор прибегнул к физическим действиям – ударил соперника ногой. Удар не был сильным и почти не попал в Дастина. На процедуре взвешивания Конор тоже вел себя слишком активно, но глава UFC Дэйна Уайт не позволил бойцам подраться.