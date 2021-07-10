Моторошні погрози від Конора

У ніч з 10 на 11 липня у Лас-Вегасі у головній події турніру UFC 264 зійдуться Конор МакГрегор та Дастін Пор'є. Ірландець вкотре неприємно здивував своєю поведінкою.

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Епатажний боєць жорстко зреагував на питання одного із журналістів на традиційній пресконференції напередодні поєдинку.

Коли працівник ЗМІ сказав, що ексчемпіон UFC виграв всього один з того часу, як Барак Обама був президентом США, той обізвав журналіста та закидав його погрозами.

Закрий свій рот або я прийду і зламаю тобі ніс! Я зараз підійду і зламаю тобі ніс, щур! Маленький щур! Хто-небудь, втягніть йому. Це на один бій більше, ніж ти виграв, засранець! Ти – дрібна вонючка!

– сказав Конор.

МакГрегор вже відзначився своєю поведінкою. На дуелі поглядів ірландець хотів спровокувати сутичку. Конор у брутальному стилі вийшов на дуель поглядів та відразу став у стійку перед Дастіном Пор'є.

До слова. МакГрегор та Пор'є вже втретє поб'ються між собою. В активі обох по одній перемозі. В останньому поєдинку, який відбувся у січні 2021 року, Дастін нокаутував ірландця у другому раунді. Після того поєдинку лікарі заборонили Конору 180 днів проводити поєдинки.

Боєць з Ірландії закидував американця образами, але вони не викликали жодної реакції у Пор'є. Тоді МакГрегор вдався до фізичних дій – вдарив суперника ногою. Удар не був сильним та майже не влучив у Дастіна. На процедурі зважування Конор теж поводив себе надто активно, але глава UFC Дейна Уайт не дозволив бійцям побитись.