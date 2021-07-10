Силы равны
На UFC 264 в Лас-Вегасе кто-то из этих бойцов может выйти вперед в истории личных противостояний. Накануне главного поединка Конор МакГрегор и Дастин Порье показали одинаковый вес – 70,8 килограмма.
Это стоит увидеть Градус напряжения перед боем растет: МакГрегор ударил Порье на дуэли взглядов – видео
Во время дуэли взглядов бойцы помахали кулаками друг перед другом. Эпатажнее снова оказался Конор, но на такое поведение американец никак не среагировал. Глава UFC Дэйна Уайт не допустил драку между МакГрегором и Порье.
Видео после взвешивания
МакГрегор – Порье: жаркое противостояние
- Бойцы в третий раз выйдут в октагон друг против друга. В первом поединке, который состоялся в 2014 году, победу праздновал МакГрегор. Конор в первом раунде нокаутировал соперника.
- Второй бой состоялся зимой 2021 года. Порье успешно взял реванш у ирландца, нокаутировав окровавленного МакГрегора во втором раунде. Боец из Ирландии покинул арену лишь на костылях. Врачи запретили Конору проводить поединки в течение следующих 180 дней. Третий бой между Порье и МакГрегором состоится со зрителями на трибунах.
- UFC официально не называет гонорары бойцов. МакГрегор гарантированно заработает 3 миллиона долларов, а также получит до 60% от продаж платных трансляций. В то же время гонорар Порье – 1 миллион долларов за бой и 40% от платных трансляций.
- В целом ирландец за это противостояние может заработать до 10 миллионов долларов (с учетом спонсорских выплат). Порье – около 3 миллионов долларов.