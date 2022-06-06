С футболкой предателя может быть только тряпкой

Фанаты "сине-желтых" принесли с собой на стадион "Кардифф Сити" футболку бывшего капитана сборной Анатолия Тимощука. Болельщики походили ногами по футболке Зенита с фамилией эксгравца национальной команды, который продолжает "кормить" вражескую Россию, пишет 24 канал.

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Болельщики вытирали ноги о футболку и призывали это делать других. Украинцы попросили уважать соперника и проходить на свои места на трибунах уже с чистой обувью. Наши фанаты назвали Тимощука дерьмом, работающим на "Газпром".

Вытирайте ноги, мы должны уважать валлийцев, наших гостей. Вытирайте ноги об этом подонке, который бросил нашу команду. Это дерьмо, которое работает на "Газпроме". "Газпром" никогда не будет с украинскими фамилиями,

– сказали фанаты "сине-желтых".

Фанаты вытерли ноги о футболку Тимощука: смотрите видео

Ранее ноги о футболку Тимощука, но при его выступлениях в донецком Шахтере, вытерли украинские военные.

Тимощук – псевдопатриот с молчаливой позицией