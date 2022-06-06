С футболкой предателя может быть только тряпкой
Фанаты "сине-желтых" принесли с собой на стадион "Кардифф Сити" футболку бывшего капитана сборной Анатолия Тимощука. Болельщики походили ногами по футболке Зенита с фамилией эксгравца национальной команды, который продолжает "кормить" вражескую Россию, пишет 24 канал.
Интересно прочитать А сколько игр у тебя, сборная России, – УАФ посмеялась над врагом после игры против Уэльса
Болельщики вытирали ноги о футболку и призывали это делать других. Украинцы попросили уважать соперника и проходить на свои места на трибунах уже с чистой обувью. Наши фанаты назвали Тимощука дерьмом, работающим на "Газпром".
Вытирайте ноги, мы должны уважать валлийцев, наших гостей. Вытирайте ноги об этом подонке, который бросил нашу команду. Это дерьмо, которое работает на "Газпроме". "Газпром" никогда не будет с украинскими фамилиями,
– сказали фанаты "сине-желтых".
Фанаты вытерли ноги о футболку Тимощука: смотрите видео
Ранее ноги о футболку Тимощука, но при его выступлениях в донецком Шахтере, вытерли украинские военные.
Тимощук – псевдопатриот с молчаливой позицией
- Бывший футболист сборной Украины и Шахтера никак не комментирует войну в его родной стране. Мало того, что молчит, так он продолжает оставаться работать в российском Зените. пока его отец служит в терробороне родного Луцка.
- Анатолий еще и заблокировал от украинцев свою страницу в инстаграмме. Переходя на его аккаунт высвечивается слово "Профиль с ограниченным доступом. Профиль недоступен в вашем регионе".
- Целый ряд тренеров и футболистов подвергли критике молчание Анатолия Тимощука – Артем Федецкий, Евгений Левченко, Руслан Малиновский и другие.
- Бывший игрок сборной Литвы Дэйвидас Шемберас заявил, что бывший полузащитник ради денег, зарабатываемых в России, продал родную Украину.
- Анатолий Тимощук уже поплатился за свое молчание. Он был лишен всех титулов и лицензии тренера уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.
- Также у него отняли звание "Почетный гражданин Луцка".
- Андрей Ярмоленко разговаривал с предателем. Капитан сборной затронул тему войны. В ответ Андрей услышал нецензурную лексику от Анатолия.