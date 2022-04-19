Ярмоленко: Почему ты молчишь
Анатолий Тимощук был примером на футбольном поле для Андрея Ярмоленко. Футболист Вест Хэма всегда равнялся на эксигровца сборной Украины. Но с первого дня войны Тимощук не сказал даже слова о войне в его родной Украине.
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Тогда Ярмоленко написал нынешнему ассистенту тренера Зенита с вопросом "Как тебе спится по ночам?". На что Анатолий ответил: "Не спится, как тебе". После чего Тимощук неожиданно сам позвонил по телефону лидеру "сине-желтых", но разговор закончился совсем не мирно.
Вингер "молотобойцев" сказал предателю Украины, что тот был примером для него и спросил, почему Анатолий продолжает молчать о войне. В ответ Андрей услышал нецензурную лексику.
Я ему ничего не писал, но он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты был для меня примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня на х**, я послал его. На этом наш разговор закончился,
– рассказал Ярмоленко.
"Он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира"
Андрей считает, что Тимощук боится публично выражать свою позицию из-за того, что его дети и жена являются гражданами России. Но это не может помешать вступиться за страну, в которой тебе дали жизнь.
Ярмоленко считает, что в таком случае можно выехать с семьей за пределы страны-агрессора и уже в другом месте осудить агрессию России. Он не понимает, как Анатолий спокойно живет, когда он "кормит" врагов, а его отец защищает страну от тех же оккупантов.
"Я все это прекрасно понимаю. Но ведь у тебя друзья в Украине, в которых погибают родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира. Выразить свою позицию. Думаю, он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Я не понимаю, как он дальше с этим сможет жить. Твои родители на той стороне, а ты на той, из которой стреляют, убивают. Я не знаю, как бы я с этим жил", – ответил футболист Вест Хэма.
Из-за своего молчания он уже лишился всех титулов и лицензий тренера уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, а также звания "Почетного гражданина города Луцка".