Расплата за молчание

Комитет по этике и честной игре УАФ сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим полузащитником национальной команды Анатолием Тимощуком.

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Экс-игрок сборной Украины Тимощук, ассистент главного тренера Зенита, не прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

Следовательно, комитет по этике и честной игре УАФ обращается со следующей просьбой:

лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

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