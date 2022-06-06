З футболкою зрадника може бути лише ганчіркою

Фанати "синьо-жовтих" принесли із собою на стадіон "Кардіфф Сіті" футболку колишнього капітана збірної Анатолія Тимощука. Уболівальники походили ногами по футболці Зеніта з прізвищем ексгравця національної команди, який продовжує "годувати" ворожу Росію, пише 24 канал.

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Уболівальники витирали ноги об футболку та закликали це робити інших. Українці попросили шанувати суперника та проходити на свої місця на трибунах вже з чистим взуттям. Наші фанати назвали Тимощука лайном, який працює на "Газпром".

Витирайте ноги, ми маємо шанувати валлійців, наших гостей. Витирайте ноги об цього покидька, який кинув нашу команду. Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде із українськими прізвищами,

– сказали фанати "синьо-жовтих".

Фанати витерли ноги об футболку Тимощука: дивіться відео

Раніше ноги об футболку Тимощука, але за часів його виступів у донецькому Шахтарі, витерли українські військові.

Тимощук – псевдопатріот із мовчазною позицією