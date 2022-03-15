Федецкий: Сердца там точно нет

Бывший защитник Днепра попытался связаться с Анатолием Тимощуком. Но ассистент главного тренера Зенита решил проигнорировать сообщение Артема Федецкого.

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Отметим, что оба экс-футболиста являются уроженцами Луцка. Похоже, что после этой проделки Тимощука дружба между бывшими игроками закончилась, как и история Тимощука в украинском футболе.

Федецкий назвал молчание Тимощука предательством. Анатолий цинично закрывает глаза на войну в его родной Украине, которую начала Россия.

Предатель. Это чтоб ничего другого не говорить. Я написал ему сообщение. Он прочел его, но оставил без ответа. Его поведение в этой ситуации удивляет. Россия обстреливает мирных жителей, сбрасывает бомбы на роддом, и он все это знает, потому что его родители живут в Луцке. Цинично закрывать глаза на происходящее и никак не реагировать. Что должно быть в груди? Думаю, сердца там точно нет. Он не переживает и ничего не пытается сделать. Просто молчать,

– сказал Федецкий.

По словам экс-днепрянина, Тимощука никто не заставлял брать в руки оружие и идти воевать на фронт. Анатолию было достаточно высказать свою патриотическую позицию и расторгнуть контракт с Зенитом, представляющим страну-агрессора.

"Никто не заставляет его брать автомат и сразу идти воевать. Он был символом сборной Украины. 144 матча! Никому такое не удавалось и в ближайшее время не удастся. Думаю, что в его случае деньги означают гораздо больше, чем то, что происходит в Украине. Я не могу сказать о Толике, что он патриот. Я очень разочарован", – заявил бывший футболист Карпат.

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"Это настолько цинично и низко"

Вспомнил Федецкий и дружбу с Тимощуком. Игроки в прошлом вместе защищали честь Украины на футбольном поле в футболке национальной команды. Оба посещали военных в госпиталях, привозили им помощь.

Для них это многое значило, и Толик сам это прекрасно видел. И после этого засунуть язык в ж*пу и молчать, это цинично и низко… Это его выбор. Он его сделал. Не знаю, как он будет с этим жить. Украина победит, а ему жить с этим. Ничего не мешало ему расторгнуть контракт и поехать в другую страну. Я не говорю об Украине. Здесь его особо никто не ждет. Выехать в любую другую страну и помочь нашей армии,

– признался Артем.

"Это преступление против своего народа"

По мнению Федецкого, Тимощук совершил преступление против своего народа и Родины. Анатолий решил не брать пример еще с одной легенды сборной Украины Андрея Воронина, который сразу покинул тренерский мостик московского Динамо.

"Даже те украинские футболисты, которые играли за российские клуб и говорили, что футбол вне политики, разорвали контракты и уехали, а Толик продолжает работать в Зените. Это преступление против своего народа и против своей совести. В семье не без урода", – подытожил бывший футболист.

Любопытно. Анатолий Тимощук выступал за Зенит в статусе футболиста. С 2017 года работает в русском клубе.