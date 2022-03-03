Бывший игрок Шахтера и сборной Украины молчит и никак не реагирует на вторжение России в его родную Украину. Анатолий Тимощук продолжает работать в Зените и "кормить" страну-агрессора.

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К уроженцу Луцка обратился бывший игрок "сине-желтых" Евгений Левченко. Экс-футболист активно информирует мир об ужасной войне в Украине, а на этот раз обратился к Тимощуку.

Левченко не выдержал молчания Анатолия, когда-то дравшегося в грудь, называя себя патриотом. Теперь, когда пришло время, даже не реагирует на военные действия в его родной стране.