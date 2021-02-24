В четверг, 25 февраля, Динамо на выезде сыграет матч 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге. Букмекеры оценили шансы команд на победу и выход в следующий раунд турнира.

Брюгге – Динамо: перед матчем

Команды будут решать судьбу выхода в 1/8 финала Лиги Европы именно в ответном матче. Клубы в Киеве разошлись мирной ничьей 1:1. Сначала Виталий Буяльский красивым голом из-за пределов штрафной открыл счет. А уже буквально через несколько минут игроки Брюгге сравняли цифры на табло благодаря точному удару Брэндона Мехеле.

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Перед матчем бельгийцы потерпели очередные кадровые потери. Голкипер Симон Миньоле и Шарль де Кетеларе сдали положительные тесты на коронавирус. Но, чтобы проверить правильность результатов бельгийцы сделают повторное тестирование. Точно не помощники в матче с киевлянами тренерский штаб команды и 5 футболистов. Ими стали Стефано Денсвил, Матео Митрович, Матс Ритс, Ноа Ланг и Ханс Ванакен.

В чемпионате команды тоже сыграли довольно неоднозначно. Подопечные Мирчи Луческу едва вырвали ничью у Десны 1:1. Голом с пенальти на последней минуте встречи отличился Виктор Цыганков. Брюгге же разгромил Левен 3:0.

Ответный матч Брюгге – Динамо состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи в 22:00.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи. На победу Брюгге можно сделать ставку с коэффициентом 2,08. Победа Динамо оценена несколько больше цифрами – 3,80. Ничья в этом матче тоже не является исключением – 3,50.

Подопечным Мирчи Луческу придется сильно постараться, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы – 2,57. А выход бельгийского клуба оценен в 1,56.

Поединок скорее всего завершится ничьей 1:1 или 1:0 в пользу Брюгге. На такие результаты стоит одинаковый коэффициент 6,40.

Смогут ли фанаты увидеть пенальти в этом противостоянии? Болельщики скорее всего не смогут увидеть эту удачу с 11 метров – 1,42.

Кто забьет первый гол во встрече? Первыми нули на табло размочат хозяева – 1,72. На то, что киевский клуб первым огорчит голкипера Брюгге – 2,49.

Кто станет автором результативного удара в матче? Вероятно, Ван Дост запишет свою фамилию на табло – 2,40. Не следует списывать со счета Виктора Цыганкова – 3,20. За "динамовцев" могут забить нападающие Владислав Супряга и Артем Беседин – по 3,50.