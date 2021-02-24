У четвер, 25 лютого, Динамо на виїзді зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу та вихід у наступний раунду турніру.

Брюгге – Динамо: перед матчем

Команди вирішуватимуть долю виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи саме у матчі-відповіді. Клуб у Києві розійшлись мировою нічиєю 1:1. Спершу Віталій Буяльський красивим голом з-за меж штрафного відкрив рахунок. А вже буквально за декілька хвилин гравці Брюгге зрівняли цифри на табло завдяки влучному удару Брендона Мехеле.

До теми Брюгге не зможе перенести матч-відповідь проти Динамо

Перед матчем бельгійці зазнали чергових кадрових втрат. Голкіпер Сімоне Міньйоле та Шарль де Кетеларе здали позитивні тести на коронавірус. Але, щоб перевірити правильність результатів бельгійці зроблять повторне тестування. Точно не помічники у матчі з киянами тренерський штаб команди та 5 футболістів. Ними стали Стефано Денсвіл, Матео Мітрович, Матс Рітс, Ноа Ланг та Ханс Ванакен.

У чемпіонаті команди теж зіграли доволі неоднозначно. Підопічні Мірчі Луческу ледь вирвали нічию у Десни 1:1. Голом з пенальті на останній хвилині зустрічі відзначився Віктор Циганков. Брюгге ж розгромив Левен 3:0.

Матч-відповідь Брюгге – Динамо відбудеться у четвер, 25 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

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Букмекери віддають перевагу господарям цієї зустрічі. На перемогу Брюгге можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,08. Звитяга Динамо оцінена дещо більші цифрами – 3,80. Нічия у цьому матчі теж не є виключенням – 3,50.

Підопічним Мірчі Луческу прийдеться сильно постаратись, щоб вийти у наступний раунд Ліги Європи – 2,57. А вихід бельгійського клубу оцінений у 1,56.

Поєдинок швидше за все завершиться нічиєю 1:1 або 1:0 на користь Брюгге. На такі результати стоїть однаковий коефіцієнт 6,40.

Чи зможуть фанати побачити пенальті у цьому протистоянні? Вболівальники швидше за все не зможуть побачити цю фортуну з 11 метрів – 1,42.

Хто заб'є перший гол у зустрічі? Першими нулі на табло розмочать господарі – 1,72. На те, що київський клуб першим засмутить голкіпера Брюгге – 2,49.

Хто стане автором результативного удару у матчі? Ймовірно, Ван Дост запише своє прізвище на табло – 2,40. Не слід списувати з рахунку Віктор Циганков – 3,20. За "динамівців" можуть забити нападники Владислав Супряга та Артем Бєсєдін – по 3,50.