Бельгийский клуб имеет в своем активе нужное количество футболистов для проведения матча. Брюгге встретится с киевским Динамо уже 25 февраля.

В среду, 24 февраля, футболисты Брюгге прошли тестирование на коронавирус, которое выявило еще два положительных теста на COVID-19. На этот раз пострадали голкипер Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе.

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Проблемы в Брюгге

Суммарное количество больных коронавирусом в клубе возросло до 7 человек. Но, это не станет препятствием для проведения поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Бельгийский клуб не сможет попросить УЕФА о переносе матча на другую дату. Для такого запроса Брюгге необходимо иметь в своем расположении менее 13 здоровых футболистов, которые были внесены в еврокубковую заявку. Матч против киевского клуба в Бельгии состоится 28 февраля. Начало встречи в 22:00.

Первый матч Динамо – Брюгге завершился ничьей в Киеве 1:1.

Другие же правила действуют на внутренний чемпионат. Брюгге сможет перенести выездной матч 28 тура против Гента, который запланирован на 28 февраля.

Кого потерял Брюгге?