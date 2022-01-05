Британский боксер Прайс рассказал, кто сможет победить Усика

Британский боксер Дэвид Прайс рассказал, кто может одолеть непобедимого Александра Усика на ринге. Он убежден, что это под силу его земляку.

Дэвид выделил двух боксеров

Прайс заявил, что именитого украинского боксера сможет победить Тайсон Фьюри. По его мнению, ему это удастся благодаря уникальному стилю боя.

Стоит внимания Со мной, – Усик сделал заявление, с кем Тайсон Фьюри проведет следующий бой

Фьюри – единственный боксер, который может победить Усика. Он не бьется по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец,

– подчеркнул британец.

Также Дэвид выделил еще одного британского боксера – Джо Джойса. По его словам, он тоже может победить Усика.

"Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов", – добавил боксер.

Усик – Фьюри: состоится ли поединок