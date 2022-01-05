Британский боксер Прайс рассказал, кто сможет победить Усика
Источник:talkSPORT
Британский боксер Дэвид Прайс рассказал, кто может одолеть непобедимого Александра Усика на ринге. Он убежден, что это под силу его земляку.
Дэвид выделил двух боксеров
Прайс заявил, что именитого украинского боксера сможет победить Тайсон Фьюри. По его мнению, ему это удастся благодаря уникальному стилю боя.
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Фьюри – единственный боксер, который может победить Усика. Он не бьется по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец,
– подчеркнул британец.
Также Дэвид выделил еще одного британского боксера – Джо Джойса. По его словам, он тоже может победить Усика.
"Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов", – добавил боксер.
Усик – Фьюри: состоится ли поединок
- Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира.
- Теперь украинец должен встретиться с британцем в реванше.
- Вместо этого появился еще один желающий выйти на ринг против Усика. Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что надеется на отказ Энтони от реванша. А тем временем он мог бы устроить противостояние с украинцем.
- Александр не раз говорил, что хотел бы выйти на ринг против Фьюри.
- WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC.
- Промоутер Усика рассказал, что Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем. Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.
- Также недавно Фьюри сообщил, что в скором времени будет известно с кем он сразится в следующем поединке. Усик прокомментировал пост в сети и написал, что он станет следующим соперником британца.