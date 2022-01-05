Дэвид выделил двух боксеров

Прайс заявил, что именитого украинского боксера сможет победить Тайсон Фьюри. По его мнению, ему это удастся благодаря уникальному стилю боя.

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Фьюри – единственный боксер, который может победить Усика. Он не бьется по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец,

– подчеркнул британец.

Также Дэвид выделил еще одного британского боксера – Джо Джойса. По его словам, он тоже может победить Усика.

"Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов", – добавил боксер.

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