Дэвид выделил двух боксеров
Прайс заявил, что именитого украинского боксера сможет победить Тайсон Фьюри. По его мнению, ему это удастся благодаря уникальному стилю боя.
Стоит внимания Со мной, – Усик сделал заявление, с кем Тайсон Фьюри проведет следующий бой
Фьюри – единственный боксер, который может победить Усика. Он не бьется по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец,
– подчеркнул британец.
Также Дэвид выделил еще одного британского боксера – Джо Джойса. По его словам, он тоже может победить Усика.
"Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов", – добавил боксер.
Усик – Фьюри: состоится ли поединок
- Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира.
- Теперь украинец должен встретиться с британцем в реванше.
- Вместо этого появился еще один желающий выйти на ринг против Усика. Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что надеется на отказ Энтони от реванша. А тем временем он мог бы устроить противостояние с украинцем.
- Александр не раз говорил, что хотел бы выйти на ринг против Фьюри.
- WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC.
- Промоутер Усика рассказал, что Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем. Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.
- Также недавно Фьюри сообщил, что в скором времени будет известно с кем он сразится в следующем поединке. Усик прокомментировал пост в сети и написал, что он станет следующим соперником британца.