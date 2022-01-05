Дэвид выделил двух боксеров

Прайс заявил, что именитого украинского боксера сможет победить Тайсон Фьюри. По его мнению, ему это удастся благодаря уникальному стилю боя.

Стоит внимания Со мной, – Усик сделал заявление, с кем Тайсон Фьюри проведет следующий бой

Фьюри – единственный боксер, который может победить Усика. Он не бьется по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец,
– подчеркнул британец.

Также Дэвид выделил еще одного британского боксера – Джо Джойса. По его словам, он тоже может победить Усика.

"Я думаю, что он может доставить Усику проблем за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, даже в плане нанесения ударов", – добавил боксер.

Усик – Фьюри: состоится ли поединок

  • Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира.
  • Теперь украинец должен встретиться с британцем в реванше.
  • Вместо этого появился еще один желающий выйти на ринг против Усика. Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что надеется на отказ Энтони от реванша. А тем временем он мог бы устроить противостояние с украинцем.
  • Александр не раз говорил, что хотел бы выйти на ринг против Фьюри.
  • WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
  • Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC.
  • Промоутер Усика рассказал, что Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем. Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.
  • Также недавно Фьюри сообщил, что в скором времени будет известно с кем он сразится в следующем поединке. Усик прокомментировал пост в сети и написал, что он станет следующим соперником британца.