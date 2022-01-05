Девід виокремив двох боксерів

Прайс заявив, що іменитого українського боксера зможе перемогти Тайсон Ф'юрі. На його думку, йому це вдасться завдяки унікальному стилю боксування.

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Ф’юрі – єдиний боксер, який може перемогти Усика. Він не б'ється за підручником, який може прочитати добре навчений боєць,

– наголосив британець.

Також Девід виокремив ще одного британського боксера – Джо Джойс. За його словами, він теж може перемогти Усика.

"Я думаю, що він може доставити Усіку проблем за рахунок габаритів, сили, кондицій та нестандартної манери ведення бою, навіть у плані завдання ударів", – додав боксер.

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