Девід виокремив двох боксерів
Прайс заявив, що іменитого українського боксера зможе перемогти Тайсон Ф'юрі. На його думку, йому це вдасться завдяки унікальному стилю боксування.
Варте уваги Зі мною, – Усик зробив заяву, з ким Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій
Ф’юрі – єдиний боксер, який може перемогти Усика. Він не б'ється за підручником, який може прочитати добре навчений боєць,
– наголосив британець.
Також Девід виокремив ще одного британського боксера – Джо Джойс. За його словами, він теж може перемогти Усика.
"Я думаю, що він може доставити Усіку проблем за рахунок габаритів, сили, кондицій та нестандартної манери ведення бою, навіть у плані завдання ударів", – додав боксер.
Усик – Ф'юрі: чи відбудеться поєдинок
- Олександр Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу.
- Тепер українець повинен зустрітися з британцем у реванші.
- Натомість з'явився ще один охочий вийти на ринг проти Усика. Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівається на відмову Ентоні від реваншу. А тим часом він міг би влаштувати протистояння з українцем.
- Олександр неодноразово говорив, що хотів би вийти на ринг проти Ф'юрі.
- WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Та нещодавно промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Тайсон не захищатиме титул у наступному поєдинку. Оскільки Діллан не завершив судову тяганину з WBC.
- Промоутер Усика розповів, що Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем. Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.
- Також нещодавно Ф'юрі повідомив, що незабаром буде відомо з ким він позмагається у наступному поєдинку. Усик прокоментував пост у мережі та написав, що саме він стане наступним суперником британця.