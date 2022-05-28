Бринзаку проще закрыть дыры россиянами, чем выращивать своих, – Пидручный
Источник:Zerkalo.io
Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный выразил свое мнение о натурализации российских спортсменов. Биатлонист раз раскритиковал политику Владимира Бринзака.
Пидручный: Я против любой натурализации
Чемпион мира высказал свою четкую позицию по вопросу натурализации биатлонистов. Дмитрий Пидручный против чужих спортсменов, меняющих гражданство и приходящих на все готовое. Мнение титулованного биатлониста полностью отличается от того, которое годами показывал глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.
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Пидручному нравится та политика, которую исповедует Норвегия, Франция и Германия. Эти топовые сборные делают ставку на собственных воспитанников, которых ведут от ранней карьеры к взрослому уровню.
Дмитрий выделил одну натурализованную биатлонистку, которая заслуженно занимает место в женской команде. Речь идет о натурализованной белоруске Дарье Блашко, четко осудившей агрессию России и после 24 февраля оставшейся в Украине, скрываясь по подвалам от вражеских снарядов.
Я против любой натурализации. В Норвегии, Франции, Германии выступают свои спортсмены, прошедшие путь от детской школы к профессионалам. Такой подход мне нравится. Хотя к Даше Блашко у меня нет никаких вопросов. Она заслуженно в команде, доказала свое право на место в составе,
– заверил Подручный.
"Отсюда у нас сейчас кадровый дефицит"
Лидер мужской команды раз раскритиковал президента Федерации Владимира Бринзака. Дмитрий уверен, что главе проще закрыть дыры в сборной готовыми биатлонистами других стран, чем воспитывать своих. Из-за такой позиции в Украине огромный кадровый голод на биатлонистов.
Но ведь у нас хватало примеров, когда руководитель биатлонной федерации Владимир Бринзак привозил россиян невысокого уровня. Я даже не принимаю во внимание нынешнюю ситуацию, что кто-то уехал из Украины и молчит о войне. Просто людям обеспечивали хорошие условия и сразу же брали в сборную, не особо проверяя в условиях конкуренции. Конечно, проще пригласить готового биатлониста, закрыть им дыры, чем выращивать своего, создавать условия в регионах. Отсюда у нас сейчас кадровый дефицит. Украинским спортсменам не давали развиваться, и они заканчивали бегать в 18 – 19 лет,
– добавил биатлонист.
Ранее Пидручный рассказывал историю о российском биатлонисте, которого сборная пригласила на смотрины. Он был настолько слабым, что даже уступал слабым юниорам.
Скандал вокруг натурализованных биатлонисток и Бринзака
- Резонансная история разгорелась после неоднозначного комментария Владимира Бринзака о натурализованных биатлонистках из страны-агрессора. По словам украинской биатлонистки Кристины Ковалевой, глава Федерации сам помог спортсменкам уехать обратно в Россию после 24 февраля.
- 13 апреля трех экс-российских биатлонисток выгнали из сборной Украины – Оксану Москаленко, Екатерину Бех и Ольгу Абрамову. Хотя последняя ясно осудила агрессию России. За нее даже вступились несколько украинских биатлонисток, но это не помогло вернуть Ольгу сине-желтой команде. Абрамова тоже четко заявили о своей проукраинской позиции.
- К списку исключенных из украинской сборной также присоединилась Дарья Сидорова, которая прервала свое молчание после 40 дней войны. Она заявила, что в этой войне должны две стороны.
- После скандала с натурализацией Бринзак заявил, что больше не будет баллотироваться в должность Президента Федерации.