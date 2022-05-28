Бринзаку проще закрыть дыры россиянами, чем выращивать своих, – Пидручный

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный выразил свое мнение о натурализации российских спортсменов. Биатлонист раз раскритиковал политику Владимира Бринзака.

Пидручный: Я против любой натурализации

Чемпион мира высказал свою четкую позицию по вопросу натурализации биатлонистов. Дмитрий Пидручный против чужих спортсменов, меняющих гражданство и приходящих на все готовое. Мнение титулованного биатлониста полностью отличается от того, которое годами показывал глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.

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Пидручному нравится та политика, которую исповедует Норвегия, Франция и Германия. Эти топовые сборные делают ставку на собственных воспитанников, которых ведут от ранней карьеры к взрослому уровню.

Дмитрий выделил одну натурализованную биатлонистку, которая заслуженно занимает место в женской команде. Речь идет о натурализованной белоруске Дарье Блашко, четко осудившей агрессию России и после 24 февраля оставшейся в Украине, скрываясь по подвалам от вражеских снарядов.

Я против любой натурализации. В Норвегии, Франции, Германии выступают свои спортсмены, прошедшие путь от детской школы к профессионалам. Такой подход мне нравится. Хотя к Даше Блашко у меня нет никаких вопросов. Она заслуженно в команде, доказала свое право на место в составе,

– заверил Подручный.

"Отсюда у нас сейчас кадровый дефицит"

Лидер мужской команды раз раскритиковал президента Федерации Владимира Бринзака. Дмитрий уверен, что главе проще закрыть дыры в сборной готовыми биатлонистами других стран, чем воспитывать своих. Из-за такой позиции в Украине огромный кадровый голод на биатлонистов.

Но ведь у нас хватало примеров, когда руководитель биатлонной федерации Владимир Бринзак привозил россиян невысокого уровня. Я даже не принимаю во внимание нынешнюю ситуацию, что кто-то уехал из Украины и молчит о войне. Просто людям обеспечивали хорошие условия и сразу же брали в сборную, не особо проверяя в условиях конкуренции. Конечно, проще пригласить готового биатлониста, закрыть им дыры, чем выращивать своего, создавать условия в регионах. Отсюда у нас сейчас кадровый дефицит. Украинским спортсменам не давали развиваться, и они заканчивали бегать в 18 – 19 лет,

– добавил биатлонист.

Ранее Пидручный рассказывал историю о российском биатлонисте, которого сборная пригласила на смотрины. Он был настолько слабым, что даже уступал слабым юниорам.

Скандал вокруг натурализованных биатлонисток и Бринзака