Підручний: Я проти будь-якої натуралізації

Чемпіон світу висловив свою чітку позицію щодо питання натуралізації біатлоністів. Дмитро Підручний проти чужих спортсменів, які змінюють громадянство та приходять на все готове. Думка титулованого біатлоніста повністю відрізняється від тієї, яку роками показував глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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Підручному подобається та політика, яку сповідує Норвегія, Франція та Німеччина. Ці топові збірні роблять ставку на власних вихованців, яких ведуть від ранньої кар'єри до дорослого рівня.

Дмитро виокремих одну натуралізовану біатлоністку, яка заслужено посідає місце у жіночій команді. Мова йде про натуралізовану білоруску Дар'ї Блашко, яка чітко засудила агресію Росії та після 24 лютого залишилась в Україні, переховуючись по підвалах від ворожих снарядів.

Я проти будь-якої натуралізації. У Норвегії, Франції, Німеччині виступають свої спортсмени, які пройшли шлях від дитячої школи до професіоналів. Такий підхід мені до вподоби. Хоча до Даші Блашко я не маю жодних запитань. Вона заслужено у команді, довела своє право на місце у складі,

– запевнив Підручний.

"Звідси у нас зараз кадровий дефіцит"

Лідер чоловічої команди вкотре розкритикував президента Федерації Володимира Бринзака. Дмитро впевнений, що главі простіше закрити дірки у збірній готовими біатлоністами інших країн, ніж виховувати своїх. Через таку позицію в Україні величезний кадровий голод на біатлоністів.

Але ж у нас вистачало прикладів, коли керівник біатлонної федерації Володимир Бринзак привозив росіян невисокого рівня. Я навіть не беру до уваги нинішню ситуацію, що хтось виїхав з України і мовчить про війну. Просто людям забезпечували хороші умови та одразу брали до збірної, не особливо перевіряючи в умовах конкуренції. Звичайно, простіше запросити готового біатлоніста, закрити ним дірки, аніж вирощувати свого, створювати умови в регіонах. Звідси у нас зараз кадровий дефіцит. Українським спортсменам не давали розвиватися, і вони закінчували бігати в 18 – 19 років,

– додав біатлоніст.

Раніше Підручний розповідав історію про російського біатлоніста, якого збірна запросила на оглядини. Він був настільки слабким, що навіть поступався найслабшим юніорам.

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