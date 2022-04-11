Больше без Бринзака
Окончание эпохи на этом руководящем посту подтвердил сам Владимир Бринзак. Нынешний президент федерации биатлона Украины занимает это кресло еще в далеком 1998 году.
К теме Бринзак не будет участвовать в выборах президента федерации биатлона Украины
18 мая состоится отчетно-избирательная конференция, где пройдут выборы нового президента. скорее всего, она состоится в виде видеоконференции.
Скандал с Бринзаком вокруг натурализованных биатлонисток
- Недавно Бринзак попал в скандальную ситуацию с натурализованными биатлонистками. К моменту начала войны все бывшие россиянки, теперь выступающие под сине-желтым флагом, находились в России. Президент Федерации заявил, что в мае планируется сбор команды, где будет определена судьба натурализованных спортсменок.
- Многие украинские биатлонисты обвинили руководителя во лжи, в том числе капитан мужской команды Дмитрий Пидручный.
- Бывшая биатлонистка Кристина Ковалева рассказала, что еще в первые дни войны Бринзак лично увез бывших российских биатлонисток в Россию.
- Другая украинка Юлия Огородная рассказала, что эксроссиянка Дарья Сидорова отказалась жить в одной комнате с украинками на сборах.
- Биатлонист юниорской команды Виталий Мандзин не хочет видеть в команде бывших россиянок.