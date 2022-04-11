Больше без Бринзака

Окончание эпохи на этом руководящем посту подтвердил сам Владимир Бринзак. Нынешний президент федерации биатлона Украины занимает это кресло еще в далеком 1998 году.

К теме Бринзак не будет участвовать в выборах президента федерации биатлона Украины

18 мая состоится отчетно-избирательная конференция, где пройдут выборы нового президента. скорее всего, она состоится в виде видеоконференции.

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