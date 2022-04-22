Пидручный: И все равно его видели сразу в первой команде

Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный рассказал историю, произошедшую два года назад. Федерация биатлона Украины хотела пополнить свой состав российским биатлонистом, который был хуже коренных украинских.

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Подручный не стал называть фамилию этого биатлониста, но отметил, что несколько контрольных гонок он провел в расположении сборной Украины. Этот "шлак", уступавший даже самым слабым юниорам, федерация видела даже в основной команде.

К счастью, то ли его ФБУ не хватало, то ли сам биатлонист отказался от перехода, но его больше не видеть в сине-желтой команде.

Два года тому назад к нам приезжал один спортсмен. Не буду называть его фамилию. Его считали молодым и перспективным, хотя мы с ним сверстники. Он бежал через несколько контрольных гонок с нами. Чтобы вы понимали, он проигрывал одному из наших самых слабых юниоров по 15 – 20 секунд в двух километрах. И все равно его видели сразу в первой команде. Не знаю, кому хватило ума его не взять – ФБУ или ему самому уехать и не вернуться. Надеюсь, что все-таки наше руководство от него отказалось,

– рассказал Пидручный.

Напомним, что вокруг президента ФБУ Владимира Бринзака и натурализованных биатлонисток возник скандал. Глава федерации вроде бы лично помог спортсменкам уехать в Россию в начале войны.

После чего Бринзак заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты федерации. За это среди претендентов будет Пидручный.