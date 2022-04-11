Бринзак подтвердил свой уход с поста президента федерации биатлона

Вскоре в должности президента федерации биатлона Украины появится новый руководитель. Это уж точно будет не Владимир Бринзак.

Больше без Бринзака

Окончание эпохи на этом руководящем посту подтвердил сам Владимир Бринзак. Нынешний президент федерации биатлона Украины занимает это кресло еще в далеком 1998 году.

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18 мая состоится отчетно-избирательная конференция, где пройдут выборы нового президента. скорее всего, она состоится в виде видеоконференции.

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