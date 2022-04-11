Бринзак подтвердил свой уход с поста президента федерации биатлона
11 апреля 2022 , 19:20Читати новину українською
Источник:Biathlon.com.ua
Вскоре в должности президента федерации биатлона Украины появится новый руководитель. Это уж точно будет не Владимир Бринзак.
Больше без Бринзака
Окончание эпохи на этом руководящем посту подтвердил сам Владимир Бринзак. Нынешний президент федерации биатлона Украины занимает это кресло еще в далеком 1998 году.
К теме Бринзак не будет участвовать в выборах президента федерации биатлона Украины
18 мая состоится отчетно-избирательная конференция, где пройдут выборы нового президента. скорее всего, она состоится в виде видеоконференции.
Скандал с Бринзаком вокруг натурализованных биатлонисток
- Недавно Бринзак попал в скандальную ситуацию с натурализованными биатлонистками. К моменту начала войны все бывшие россиянки, теперь выступающие под сине-желтым флагом, находились в России. Президент Федерации заявил, что в мае планируется сбор команды, где будет определена судьба натурализованных спортсменок.
- Многие украинские биатлонисты обвинили руководителя во лжи, в том числе капитан мужской команды Дмитрий Пидручный.
- Бывшая биатлонистка Кристина Ковалева рассказала, что еще в первые дни войны Бринзак лично увез бывших российских биатлонисток в Россию.
- Другая украинка Юлия Огородная рассказала, что эксроссиянка Дарья Сидорова отказалась жить в одной комнате с украинками на сборах.
- Биатлонист юниорской команды Виталий Мандзин не хочет видеть в команде бывших россиянок.