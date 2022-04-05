Изменится ли состав основной команды

В составе нашей команды семь натурализованных спортсменок, ранее выступавших за Россию и Беларусь.

Читайте также Пидручный поставил точку в диалоге с Фуркадом, который обиделся на "иди нах*й"

Сборную Украины на уровне Кубка мира представляли экс-белоруска Дарья Блашко и экс-россиянки Надежда Белкина, Ольга Абрамова и Екатерина Бех, на уровне Кубка IBU – Анастасия Рассказова, а в юниорском Кубке IBU соревновалась Оксана Москаленко.

Еще одну россиянку Дарью Сидорову натурализовали летом 2021 года – она не успела выступить за Украину на международной арене.

Экс-россиянки ни разу не прокомментировали полномасштабную войну в Украине. Единственный пост опубликовала Абрамова с хештегами "#нетвойне" и "#мирумир".

На запрос журналистов ответила Дарья Блашко, а среди экс-россиянок – только Ольга Абрамова. Она рассказала, что тренируется самостоятельно, однако пока не готова комментировать свое будущее в сборной Украины.

Из опубликованных фото в сети, постящихся Абрамову, можно понять, что она находится под Москвой. Также в Москве находится Екатерина Бех – она не ответила на запрос представителей СМИ, а ввиду активности в инстаграме можно заключить, что на днях биатлонистка прошла курс по кулинарии в одном из заведений Москвы.

Натурализованные спортсменки находятся в России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак подтвердил, что большинство натурализованных биатлонисток сборной Украины находились в России к моменту начала войны, и сейчас поддерживают физическую форму там.

Он также отметил, что Рассказова уже находится на сборе с юниорской командой Украины в Словении, а Белкина – защищает Украину.

На вопрос, изменится ли состав сборной Украины, учитывая присутствие в команде российских спортсменок, Владимир Бринзак ответил, что пока неизвестно. Руководитель ФБУ отметил, что сборная вместе с тренерским штабом планирует возвращаться в рабочий процесс в мае, тогда уже будет определяться состав команды.