Мандзин: Не хочу вас больше видеть на нашей земле, в стране свободных людей
Почти большинство натурализованных биатлонисток встретило начало полномасштабного вторжения в Украину в своей родной России. Коренные украинские биатлонисты против возвращения в расположение команды этих спортсменок.
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Биатлонист юниорской команды Виталий Мандзин поддержал Дмитрия Пидручного для того, чтобы экс-россиянки больше не выступать под сине-желтым флагом.
"Уже не одно десятилетие сборную Украины по биатлону, которую в большинстве своем финансируют налоги всех украинцев, переполняют так называемые "натурализованные" спортсмены из России, которые сейчас "поехали навестить родителей" и никак не проявили своего отношения к тем зверствам, за которыми стоит их родина. Я полностью поддерживаю слова нашего капитана и лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного, и так же не хочу вас больше видеть на нашей земле, в стране свободных людей!", – написал биатлонист.
"Ваши комментарии и слова уже не актуальны"
Юниор вспомнил спортсменкам из России их молчание по поводу войны в Украине. Только Ольга Абрамова не стала игнорировать военные действия в Украине и осудила агрессию России.
Вас здесь не ждут! Чтобы на мировых соревнованиях вы никогда не выступали под украинским флагом! Поверьте, ваши комментарии и слова уже не актуальны, а в принципе и никому не нужны. Жаль, но сейчас, наши прекрасные украинские девушки и женщины заняты далеко не курсами по выпеканию тортов,
– добавил Мандзин.
Виталий в комментарии не зря упомянул курсы по выпечке кондитерских изделий. Екатерина Бех во время войны в Украине выкладывает фото из России, где прошла именно такие кулинарные курсы. Между тем, коренные украинские биатлонистки взяли в руки оружие и защищают родную страну от оккупантов.
Спортсмен призвал украинцев перестать разговаривать на языке врага и перейти на украинский.
Напомним, что в сборной Украины выступает сразу несколько бывших россиянок – Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Дарья Сидорова, Анастасия Рассказова, Надежда Белкина и Оксана Москаленко. Только Белкина сейчас служит в украинской армии.
Скандал вокруг натурализованных биатлонисток из России
- Большинство экс-российских биатлонисток во время войны находятся в России, где поддерживают физическую форму. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак. Но далеко не всю правду поведал глава.
- Эти слова раскритиковали многие украинские биатлонисты, в том числе капитан мужской команды Дмитрий Подручный.
- Бывшая биатлонистка Кристина Ковалева рассказала, что еще в первые дни войны Бринзак лично увез бывших российских биатлонисток в Россию.
- Другая украинка Юлия Городная рассказала историю собрания. Экс-россиянка Дарья Сидорова отказалась жить в одной комнате с украинками.