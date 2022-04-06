Городна: В России такое дно не нужно

Юлия Городна вступила в диалог с читателями биатлонного паблика. Украинская биатлонистка прокомментировала слова Дарьи Сидоровой, впервые выразившей свое мнение о войне в Украине.

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С сентября 2021 стало известно, что бывшая россиянка Сидорова будет выступать под флагом Украины. Однако больше месяца умалчивала свою позицию по войне в Украине, которую начала ее родная страна.

Городна рассказала, что Сидорова отказывалась жить в одной комнате с украинками во время тренировочного сбора. Такая история произошла уже после перехода в сине-желтую команду.

Она просто поняла, что ей больше нигде платить не будут за то, что она сидит на карантине, и делать для нее все условия как всегда. А в России такое дно не нужно. Как нам относиться к спортсменке, которая на сборе сказала, что не будет жить с украинками? Когда уже перешла в Украину и там было тренировочное собрание?,

– ответила Городна.



Ответ на комментарий Сидоровой / Скриншот из биатлонного паблика

"Не молчала только Абрамова, этим все сказано"

Юлия добавила, что из натурализованных биатлонисток из России свое мнение высказала только Ольга Абрамова.

Мое мнение, что нужно поднимать своих спортсменов и не будет таких вопросов. С начала войны не молчала только Абрамова, поэтому, я думаю, что этим все сказано,

– написала украинская биатлонистка.

Сидорова сказала, что против войны в Украине, но не осудила агрессию со стороны родной страны. Она хочет в будущем выступать за украинскую сборную и рассказала, что вернулась в Россию только по определенным документам. К моменту начала военных действий биатлонистка находилась в России.

Другая экс-биатлонистка из Украины Кристина Ковалева рассказала, что выездом натурализованных спортсменок в Россию лично занимался президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.