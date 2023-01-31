Днепр-1 подписал чемпиона мира U17 из бразильской Серии А

Спортивный клуб Днепр-1 продолжает активную трансферную компанию. Очередным новичком команды стал талантливый бразильский вингер.

Днепряне уже 16 февраля будут играть матч плей-офф Лиги конференций против кипрского АЕКа из Ларнаки. Команда Кучера проводит усиление состава под еврокубки и амбициозные задачи в чемпионате Украины.

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Днепр-1 не изменяет своим принципам активно работать с трансферным рынком Южной Америки, а потому очередной новичок прибыл именно оттуда. Бразильский вингер Жоан Пеглоу взят в аренду у Интернасьоналя до конца сезона. Днепр-1 будет иметь первоочередное право выкупа, если футболист проявит себя с лучшей стороны.

Чемпион мира в составе Днепра-1