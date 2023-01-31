Дніпряни вже 16 лютого будуть грати матч плей-оф Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Тож команда Кучера проводить підсилення складу під єврокубки та амбітні завдання в чемпіонаті України.
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Дніпро-1 не зраджує своїм принципам активно працювати з трансферним ринком Південної Америки, а тому черговий новачок прибув саме звідти. Бразильський вінгер Жоан Пеглоу взятий в оренду у Інтернасьоналя до кінця сезону. Дніпро-1 матиме першочергове право викупу, якщо футболіст проявить себе з найкращого боку.
Чемпіон світу у складі Дніпра-1
- Жоан Габріел Мартінс Пеглоу народився 7 січня 2002 року у бразильському місті Порту-Алегрі.
- Він є вихованцем Інтернасьоналя, за який дебютував у 2020 році.
- На правах оренди вінгер виступав за бразильський Атлетіку Гоянієнсі та дубль португальського Порту.
- До речі, у Атлетіку Гоянієнсі Пеглоу грав з ыншим новачком Дніпра-1 Хайнером.
- У бразильській Серії А вінгер зіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти. Є у послужному списку Пеглоу 2 матчі в Кубку Лібертадорес.
- У 2019 році Пеглоу виграв чемпіонат світу серед команд U17, забивши 3 м’ячі на турнірі – дубль Канаді та гол Італії у четвертьфіналі.
- Загалом за юнацькі збірні Бразилії провів 21 матч і забив 10 м’ячів.