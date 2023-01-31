Дніпряни вже 16 лютого будуть грати матч плей-оф Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Тож команда Кучера проводить підсилення складу під єврокубки та амбітні завдання в чемпіонаті України.

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Дніпро-1 не зраджує своїм принципам активно працювати з трансферним ринком Південної Америки, а тому черговий новачок прибув саме звідти. Бразильський вінгер Жоан Пеглоу взятий в оренду у Інтернасьоналя до кінця сезону. Дніпро-1 матиме першочергове право викупу, якщо футболіст проявить себе з найкращого боку.

Чемпіон світу у складі Дніпра-1

Жоан Габріел Мартінс Пеглоу народився 7 січня 2002 року у бразильському місті Порту-Алегрі.

Він є вихованцем Інтернасьоналя, за який дебютував у 2020 році.

На правах оренди вінгер виступав за бразильський Атлетіку Гоянієнсі та дубль португальського Порту.

До речі, у Атлетіку Гоянієнсі Пеглоу грав з ыншим новачком Дніпра-1 Хайнером.

У бразильській Серії А вінгер зіграв 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти. Є у послужному списку Пеглоу 2 матчі в Кубку Лібертадорес.

У 2019 році Пеглоу виграв чемпіонат світу серед команд U17, забивши 3 м’ячі на турнірі – дубль Канаді та гол Італії у четвертьфіналі.

Загалом за юнацькі збірні Бразилії провів 21 матч і забив 10 м’ячів.

Нагадаємо, що у зимове трансферне вікно Дніпро-1 підписав учасника ЧС-2022 Рональда Матарріту, бразильця Хайнера та флангового півзахисника Євгена Пасіча.