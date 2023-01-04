Днепр-1 усилил позицию правого полузащитника. Контракт с 29-летним Евгением Пасичем рассчитан на 1,5 года – до 30 июня 2024 года.
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Первый зимний трансфер лидера УПЛ
Это первый новичок лидер УПЛ в это зимнее межсезонье. В футболку днепрян футболист будет выступать под 42-м номером.
Пасеч будет конкурировать за место в основе с не менее мощным и быстрым правым полузащитником Владимиром Танчиком.
Ранее уже была информация, что один из братьев Пасич присоединится к днепровскому клубу на собрании в Турции. Вместо этого команду покинет нападающий Артем Громов.
Напомним, что Днепр-1 закончил первый круг в статусе лидера УПЛ-2022/2023. Команда Александра Кучера набрала 35 очков, что на 5 баллов больше, чем в своем активе у Шахтера и Динамо.
Что известно о первом зимнем новичке Днепра-1
- Фактически Евгений Пасич вернулся туда, где и начиналась его взрослая карьера – в городе Днепр. Играл за вторую команду тогда просто футбольного клуба Днепр.
- После чего в 2014-м был арендован Нефтяником, куда во второй раз уехал, но уже в статусе свободного агента летом того же года. В этом клубе провел наибольшее количество поединков в своей карьере – 89 встреч (6 голов и 5 ассистов).
- Задержался в клубе до 2017-го, откуда отправился в Верес. Пробыл в составе ровенской команды 6 месяцев и сменил Вереск на донецкий Олимпик.
- В донецкой команде выступал до 1 июля 2021 года. После чего снова оказался в Вересе.
- В своем последнем сезоне за Верес провел 13 матчей, результативными действиями не отмечался.