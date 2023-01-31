Днепряне уже 16 февраля будут играть матч плей-офф Лиги конференций против кипрского АЕКа из Ларнаки. Команда Кучера проводит усиление состава под еврокубки и амбициозные задачи в чемпионате Украины.

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Днепр-1 не изменяет своим принципам активно работать с трансферным рынком Южной Америки, а потому очередной новичок прибыл именно оттуда. Бразильский вингер Жоан Пеглоу взят в аренду у Интернасьоналя до конца сезона. Днепр-1 будет иметь первоочередное право выкупа, если футболист проявит себя с лучшей стороны.

Чемпион мира в составе Днепра-1

Жоан Габриэл Мартинс Пеглоу родился 7 января 2002 года в бразильском городе Порту-Алегри.

Он является воспитанником Интернасьоналя, за который дебютировал в 2020 году.

На правах аренды вингер выступал за бразильскую Атлетику Гояниенси и дубль португальского Порта.

Кстати, в Атлетику Гояниенси Пеглоу играл с другим новичком Днепра-1 Хайнером.

В бразильской Серии А вингер сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Есть в послужном списке Пеглоу 2 матча в Кубке Либертадорес.

В 2019 году Пеглоу выиграл чемпионат мира среди команд U17, забив 3 мяча на турнире – дубль Канаде и гол Италии в четвертьфинале.

В общей сложности за юношеские сборные Бразилии провел 21 матч и забил 10 мячей.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Днепр-1 подписал участника ЧМ-2022 Рональда Матарриту, бразильца Хайнера и флангового полузащитника Евгения Пасича.