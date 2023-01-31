По сообщению источника, защитник Динамо Илья Забарный станет игроком английского Борнмута. Во вторник футболист отправится из Анталии, где "бело-синие" проводят сбор, в Англию.

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Переход Забарного может стать рекордным для Динамо

За трансфер одного из своих лидеров киевляне получат солидную компенсацию. Борнмут заплатит за талантливого защитника 26 миллионов евро плюс 20% из последующей продажи.

Ожидается, что во вторник, 31 января, Забарный пройдет медосмотр и подпишет контракт со своим новым клубом.

Напомним, что в прошлом году Динамо продало в Эвертон Виталия Николенко за 23,5 миллиона евро. Также следует добавить, что вероятный трансфер Забарного может стать рекордным для киевлян. Пока пальму первенства держит переход Андрея Ярмоленко в Борусию Дортмунд за 25 миллионов евро.

В случае перехода Забарного в Борнмут украинский легион АПЛ увеличится до пяти футболистов. В настоящее время в Премьер-лиге выступают Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон), Михаил Мудрик (Челси) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

Что известно о новый клубе Забарного

Клуб Борнмут был основан в 1890 году.

"Вишни", как их называют болельщики, только в сезоне 2015/16 впервые вышли в Премьер-лигу, где удержались пять сезонов.

После вылета в Чемпионшип, в сезоне 2022/23 команда вернулась в элитный дивизион Англии.

После 20 сыгранных матчей "черно-красные" находятся в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.

Команду тренирует 39-летний Гарри О'Нил.

Ранее сообщалось, что Забарным интересуется Астон Вилла.