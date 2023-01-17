СК Днепр-1 усилился бразильским защитником Хайнером. Футболист будет выступать за "Днепр" на правах аренды.
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Днепр продолжает усиливать свой правый фланг. После подписание полузащитника Евгения Пасича, коллектив решил усилить и конец защиты. Хайнер выступал за Атлетико Гояниенсе на позиции правого защитника. Игрок будет принадлежать Днепру-1 до конца сезона.
Хайнер уже успел дать свой первый комментарий, в котором отметил амбиции команды. Также игрок рассказал о готовности играть в Днепре-1, не смотря на ситуацию в стране.
Первое впечатление очень хорошее. Сразу заметно, что здесь очень амбициозный проект. Знаю, что Днепр-1 хорошо выступает в европейских турнирах, лидер чемпионата и имеет перспективу сыграть в Лиге чемпионов. Я знаю, что на вашу страну напали, и она ведет войну. В этом аспекте решение было нелегким, но после разговоров с агентом и представителями клуба я согласился. Я готов играть в Украине, – рассказал Хайнер.
Прошлое Хайнера
Игрок начал в Риу Бранку, затем перешел в Байю, играл в Наутико и Пайсанду. За Куябу выступал в бразильской Серии Б, а в Серии А – за Атлетико Гояненсе.