Днепровский клуб продолжает проводить активную трансферную компанию. Очередным новичком команды стал защитник Рональд Матаррита.
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Костариканец подписал с Днепром-1 соглашение сроком на два года. Матаррита играет на позиции левого защитника, а при необходимости может закрыть позицию флангового хавбека. По данным Transfermarkt, Рональд перешел к днепрянам на правах свободного агента
Участник ЧМ-2022 будет играть в УПЛ
Рональд Альберто Матаррита Улате родился 9 июля 1994 года в Сан-Рамоне. Свою футбольную карьеру начинал в костариканском клубе Аллахуэлленсе.
В составе родной команды стал чемпионом Коста-Рики сезона 2013. Через три года переехал в Соединенные Штаты Америки, где подписал контракт с клубом МЛС Нью-Йорк.
В последние два сезона защищал цвета Цинциннати. Всего в МЛС (вместе с плей-офф) провел 147 матчей, забил 7 мячей и сделал 15 результативных передач.
- Рональд регулярно играет за национальную команду Коста-Рики. На его счету 54 матча, в которых он забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
- Участвовал в Золотом Кубке КОНКАКАФ (2019) и финальной части чемпионата мира (2022), где сыграл против сборных Испании и Германии.
- Трансферная стоимость 28-летнего защитника составляет 1,5 миллиона евро.