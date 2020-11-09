Боксер Иван Редкач продолжает напоминать о себе больше не боями, а своими заявлениями и поступками. На этот раз за его слова ему же досталось от украинских болельщиков.

Редкач опубликовал фотографию куска сала с ценой из одного из американских магазинов. Стоит оно 18,19 доллара.

Стоящее Непобедимый украинский боксер Сиренко проведет чемпионский бой в Киеве

"Братья х*хлы. Можете сало отправить почтой. Кусочек маленький 20 долларов", – написал Редкач.

За употребление слова "х*хлы" Редкач в комментариях получил шквал критики. "Вань, братья украинцы! Х*хлы как отправят, то прайс будет еще больше чем в штатах", "Х*хлы живут в Сибири, в Украине живут украинцы", – написали в комментариях Редкачу.

Стоит добавить, что закупался салом Редкач в магазине Rasputin Market. И цена килограмма сала там стоит 19,99 доллара (567 гривен).

В последнее время имя Редкача больше звучало вокруг его споров, чем его боев. Особенно в отношении его стычки с Ломаченко.

Редкач заявлял, что Ломаченко напал на него в церкви в США.

Он поставил на поражение Ломаченко в бою против Лопеса. И впоследствии хвастался пачками долларов, которые заработал на этой ставке.

Редкач пока официально не договорился о следующем бое. Его соперником, скорее всего, станет Эдриен Бронер. А сам бой состоится в январе. Но у американца возникли проблемы. Его отправили в тюрьму из-за неоплаченного возмещения женщине, которая обвинила его в сексуальном домогательстве.