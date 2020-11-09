Боксер Іван Редкач продовжує нагадувати про себе більше не боями, а своїми заявами та вчинками. Цього разу за його слова йому ж дісталося від українських вболівальників.

Редкач опублікував фотографію шматка сала з ціною з одного з американських магазинів. Коштує воно 18,19 долара.

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"Брати х*охли. Можете сало відправляти поштою. Кусок маленький 20 доларів", – написав Редкач.

За вживання слова "х*хли" Редкач в коментарях отримав шквал критики. "Вань, брати українці! Х*хли як відправлять, то прайс буде ще більший ніж в штатах", "Х*хли живуть в Сибірі, в Україні живуть українці", – написали в коментарях Редкачу.

Варто додати, що закуплявся салом Редкач у магазині Rasputin Market. І ціна кілограма сала там коштує 19,99 долара (567 гривень).

Останнім часом ім'я Редкача більше лунало навколо його суперечок, аніж його боїв. Особливо щодо його сутички з Ломаченком.

Редкач заявляв, що Ломаченко напав на нього у церкві в США.

Він поставив на поразку Ломаченка у бою проти Лопеса. І згодом вихвалявся пачками доларів, які заробив на цій ставці.

Редкач поки офіційно не домовився про наступний бій. Його суперником, скоріш за все, стане Едріен Бронер. А сам бій відбудеться в січні. Але в американця виникли проблеми. Його відправили у в'язницю через неоплачене відшкодування жінці, яка звинуватила його у сексуальному домаганні.