Перспективный украинский боксер Владислав Сиренко следующий свой поединок проведет в Киеве. В поединке против Константина Довбищенко он сразится за вакантный титул WBC Asia.

Сиренко пока не знает поражений на профессиональном ринге. Он провел 14 боев и во всех победил. В 13 боях победа была одержана досрочно. Поэтому Сиренко сейчас является действующим обладателем поясов WBF International, German International и EBP в супертяжелом весе.

Последний поединок Сиренко провел в начале августа в рамках дебютного шоу компании Александра Усика, решением судей победив Павла Кроленко (3-6, 2 КО).

У Константина Довбищенко не такой удачный послужной список. Он проиграл предыдущие два боя, но провел их против ведущих украинских бойцов дивизиона – Андрея Руденко и Александра Захожего.

"Круто наконец знать дату возвращения на ринг. И тем более рад знать, что бой будет титульным. Когда узнал, что бой будет именно с Довбищенко, то искренне обрадовался. Уверен, что у нас с ним получится зрелищное противостояние. Костя отнюдь не простой соперник. Он очень стойкий, упрямый и опытный. Все эти качества он ярко показал в боях, которые я видел. Я готовлюсь к тяжелому испытанию", – заявил Сиренко.

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Бой состоится в Киеве в декабре. Когда именно и где именно – станет известно позже. В основном карде U Lions Boxing Promotion запланировано четыре профессиональных поединка. Из них три с участием мужчин, и еще в одном бою сойдутся девушки. В этот вечер ожидается от 7 до 9 боев.