Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Эдриен Бронер оказался в тюрьме. Все из-за неуважения к суду. В январе 2021 года Бронер может провести бой против украинца Ивана Редкача.

Эдриен Бронер оказался за решеткой по решению суда в городе Кливленд. Все из-за того, что он так и не смог объяснить в суде, почему до сих пор не заплатил 830 тысяч долларов. Эти деньги он должен был заплатить женщине, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах.

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В чем суть дела

В ноябре 2018 года Бронера обвинили в сексуальном домогательстве в ночном клубе. Боксер признал вину в уголовном суде. И получил приговор – два года условно. В гражданском суде, куда обратилась потерпевшая, его обязали выплатить 830 тысяч долларов. Оказалось, что в этом суде у Бронера уже не было адвокатов.

Однако Бронер так и не заплатил этой суммы. Поэтому он снова попал на скамью подсудимых, пишет Clevelend.com на этот раз в суде у него требовали объяснений, почему он до сих пор не выплатил компенсацию. Боксер заявил, что у него всего 13 долларов наличными. И больше денег нет. Однако судья заявила, что Бронер недавно выложил в Instagram видео, на котором запечатлены пачки долларов.

Бронер объяснил, что это деньги, которые прислали ему друзья, знающие о его тяжелом финансовом положении. А заплатить компенсацию он сможет только в январе 2021 года. Тогда у него запланирован бой, за который он должен получить немалый гонорар.

Однако судью такие слова не слишком убедили. И она отправила его за решетку. Будет находиться он там до тех пор, пока не сможет предоставить необходимую информацию о своих средствах и выплате компенсаций.

Бой Бронера против Редкача

Бой в январе 2021 года, о котором говорит Бронер – против украинца Ивана Редкача. Стороны пока официально не подписали соглашение, но о нем заявляли оба боксера.

И пока что Бронеру придется вместо подготовки к бою находиться в тюрьме.