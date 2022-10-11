Россия и Босния и Герцеговина должны были провести товарищеский матч 19 ноября в Санкт-Петербурге. И проведение этого матча вызвало немалую волну негодования. Ведь российскую сборную отстранили от всех официальных матчей из-за войны, которую Россия начала против Украины. Так что россияне не сыграют в отборе на Евро-2024.

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Многие возмущения были и среди игроков сборной Боснии и Герцеговины. Некоторые лидеры команды заявили, что не поедут в Россию на матч.

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины пока не приняла окончательное решение по этому матчу. Его должны были рассмотреть 11 октября. Ведь соглашение на проведение матча пока не подписано. Но в понедельник, 10 октября, там объявили о переносе заседания на 31 октября. Причины такого переноса не озвучили.

Местные СМИ сообщают, что это сделали для того, чтобы поклонники проведения матча против России "смогли выйти из ситуации". Следовательно, нужно еще немного времени, чтобы убедить их.

Повлиять на этих футбольных чиновников могла и поездка в немецкий Франкфурт-на-Майне, где состоялась жеребьевка отбора Евр-2024. Там в разговоре с европейскими коллегами они могли изменить мнение относительно товарищеского матча против россиян. Во время жеребьевки сборная Боснии и Герцеговины получила соперников по отбору на Евро-2024.

Так что даже если 31 октября заседание футбольной ассоциации и состоится, то времени для организации матча против России будет недостаточно.