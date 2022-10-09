В немецком Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка квалификации Евро-2024. 53 европейских сборных узнали своих соперников в квалификации на чемпионат Европы.

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Среди них была и Украина, попавшая в квинтет С, пишет 24 канал. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Полный состав групп выглядит так:

А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Формат отбора

Прямо на Евро-2024 вышла страна-хозяйка Германия. Также к ней присоединятся чемпионы и вицечемпионы групп.

Важно знать. Сборная России не допущена к отбору на чемпионат Европы из-за войны, которую ее страна развязала против Украины.

Еще три путевки на чемпионат будут разыграны среди лучших команд дивизионов Лиги наций, которые не смогут преодолеть классическую квалификацию. Сам Евро пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах:

Берлин

Мюнхен

Дортмунд

Франкфурт-на-Майне

Гельзенкирхен

Штутгарт

Гамбург

Лейпциг

Дюссельдорф

Кельн

Напомним, что действующим чемпионом Европы сборная Италии. На прошедшем летом 2021 года Евро-2020 "Скуадра Адзурра" выиграла финал у Англии в серии пенальти. Интересно, что обе команды станут соперниками украинцев в действующем отборе.

Видеообзор финала Евро-2020: